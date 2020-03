Laura Tenoudji contaminée par le coronavirus : des nouvelles rassurantes

Plus de peur que de mal pour Laura Tenoudji. La journaliste et chroniqueuse télé, notamment dans Télématin, a donné de ses nouvelles sur Instagram. Contaminée par le Covid-19, elle se sent désormais nettement mieux, mais appelle à la prudence.

Sur son compte suivi par 37 000 abonnés, Laura Tenoudji (44 ans) a posté une photo d'elle, sous le soleil de Nice, ce jeudi 19 mars 2020. En légende, elle a écrit : "Jour 4 : in love with blanche neige. Les symptômes et la fatigue s'estompent. Ma recommandation du jour : le site www.numeridanse.tv qui vous donne accès à de magnifiques chorégraphies. Bonne journée à tous." Sur ses genoux, on peut deviner la présence de sa fille Bianca (née en août 2017), fruit de sa relation amoureuse avec l'homme politique Christian Estrosi (lui aussi contaminé par le coronavirus, comme de nombreuses autres personnalités publiques).

Déjà la veille, malgré un sourire affiché sur une petite mine, Laura Tenoudji donnait des nouvelles encourageantes de sa santé. "Jour 3 : toujours quelques courbatures, mais mes anticorps ont l'air de bien fonctionner. Aujourd'hui télétravail, classe pour Milan [son fils de 10 ans, né de sa précédente relation avec Michael Tapiro, NDLR] et à la recherche de bonnes initiatives pour relayer sur @telematin_officiel @francetelevisions. Le compte à suivre : @oliviadelamberterie qui chaque jour vous recommande des lectures passionnantes", écrivait-elle.

Laura Tenoudji, qui au début de sa contamination avait révélé avoir "des courbatures, une toux très légère et pas de fièvre", n'a pas manqué d'appeler ses milliers de followers à la plus grande prudence en respectant les gestes barrières et se pliant au confinement. Alors que le soleil brille, la tentation d'aller à la plage ou au parc est grande, mais dangereuse ! Le pic de l'épidémie de coronavirus n'est pas encore atteint en France, alors qu'à ce jour, on dénombre 264 morts et 9134 contaminations officielles.