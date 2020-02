Affaire Grégory : Découvrez l'interprète de Murielle Bolle dans la série de TF1

Pas sûr qu'elles aient été nombreuses à répondre à l'annonce. Comme vous le savez déjà certainement, TF1 a décidé de lancer une minisérie intitulée Une affaire française, consacrée aux cas criminels les plus tristement connus de notre pays. Pour l'épisode centré sur la disparition du petit Grégory Villemin, la chaîne avait déjà annoncé une partie du casting : Michaël Youn incarnera le journaliste Jean-Michel Bezzina, Guillaume Gouix le père de l'enfant et Guillaume de Tonquédec, le gendarme Sesmat, entre autres. En ce qui concerne Murielle Bolle, c'est Lauréna Thellier – pas de lien avec Sylvie – qui a été choisie, selon les informations d'Allociné.

Ce ne sera peut-être pas le rôle le plus facile à assumer de sa toute jeune filmographie. Murielle Bolle, 15 ans au moment de sa garde à vue, avait accusé son beau-frère Bertrand Laroche d'avoir enlevé Grégory et de l'avoir jeté dans la Vologne... avant de se rétracter. Mais ce défi n'est rien pour Lauréna Thellier, 21 ans à peine, qui s'est déjà frottée aux plus grands. Alors totalement étrangère aux planches de théâtre et aux plateaux de tournage, la jeune comédienne avait débuté sa carrière un peu au hasard dans le film Ma Loute, de Bruno Dumont, en 2016. Elle a, depuis, donné la réplique à Vincent Cassel, Romain Duris et Sandrine Kiberlain dans Fleuve noir et intégré le cast de K contraire de Sarah Marx, long métrage dans lequel elle joue le leader d'un trafic de drogue.

Sa force, c'est sans doute qu'elle n'a jamais prévu ce plan de carrière. Grande adepte d'équitation, Lauréna Thellier avait des plans très différents en tête. "En fait, c'est ma rencontre avec Bruno Dumont qui a fait que je suis devenue comédienne, expliquait-elle dans une interview accordée à France TV Slash. À la base, je voulais bosser dans le commerce international. Et en fait, je voulais juste faire de la figuration pour m'acheter une paire de baskets. J'ai vu les annonces sur internet et j'ai postulé pour ce truc-là. Bruno Dumont, je ne savais pas qui c'était, Fabrice Luchini, Juliette Binoche, tout ça, je ne connaissais pas du tout. J'ai postulé, Bruno Dumont a voulu me rencontrer, j'ai été prise. Ça a commencé comme ça." Et ce n'est visiblement pas près de s'arrêter...