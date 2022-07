Michaël Youn : Seules photos de sa fille Seven, sosie bluffant de sa célèbre maman

Michaël Youn est l'heureux papa de deux enfants, Seven, 11 ans, et Stellar, né en juillet 2019. Les fruits de l'amour de l'acteur que l'on retrouve ce dimanche 31 juillet 2022 dans Les 11 Commandements (W9) et d'Isabelle Funaro. Et le couple de comédiens a toujours pris soin de protéger leurs amours de toute médiatisation. Ce n'est donc que très rarement que des photos d'eux sont partagées, après qu'ils ont pris soin de cacher leur visage. Mais pourtant, en juin dernier, le visage de sa fille, l'aînée Seven a été dévoilé, l'occasion de voir à quel point c'est le sosie de sa célèbre maman.

En effet, Seven Youn affiche déjà la chevelure de lionne de sa mère, Isabelle Funaro, comme on a pu le découvrir sur les seules photos d'elles publiées sur les réseaux sociaux. Cheveux longs et boucles blondes, Seven est la version adolescente de l'actrice de Fatal. Lunettes de soleil en forme de coeurs style Lolita de Nabokov, guitare, fraises... la fille de l'ancien animateur du Morning Live est déjà une touche-à-tout. "Happy birthday ma rock star !", lui écrivait d'ailleurs sa maman avec beaucoup d'émotion, sur Instagram. Actrice, rockstar... Seven pourrait bien nous surprendre lorsqu'elle sera plus grande. En septembre, invité de 50 minutes inside, Michaël Youn avait fait savoir que Seven rêve déjà de faire le même métier que son père. "Non seulement, elle a compris, mais elle veut faire ça. Papa fait le clown et quand on lui demande à l'école ce qu'elle veut faire, elle répond 'Je veux faire comme papa, clown'. Je vais faire mon maximum pour qu'elle le fasse (...). Je veux vraiment que mes enfants s'épanouissent dans leurs métiers, ça participe tellement au bonheur", avait-il livré.

Ses confidences sur l'éducation de Seven et Stellar

"Être père est un métier qui change tout le temps, a déclaré Michael Youn, s'épanchant comme rarement sur son rôle de papa, dans les colonnes de Télé Poche. Il y a des jours où papa, c'est un G.O. D'autres, un partenaire, une encyclopédie... J'essaye de ne jamais associer éducation à autorité et d'être dans le dialogue. Avec un père psychothérapeute-psychologue pour les familles, j'ai été à la bonne école. Mes enfants aiment beaucoup jouer et je pense que par le ludique, on peut faire passer beaucoup de choses..." Seven et son petit dernier Stellar sont la prunelle de ses yeux, et il entend bien les protéger au maximum. Et l'humour a une place majeure au sein de la maison. "J'ai été à la bonne école. Mes enfants aiment beaucoup jouer et je pense que par le ludique, on peut faire passer beaucoup de choses. Le rire a des vertus éducatives, avait-il expliqué à Télé Poche, en septembre. Il y a des jours où papa, c'est un G.O. D'autres, un partenaire, une encyclopédie... J'essaye de ne jamais associer éducation à autorité et d'être dans le dialogue."