Michaël Youn, sa rupture avec Isabelle Funaro : "C'est un combat la vie de couple"

En 2017, Michaël Youn et Isabelle Funaro mettaient un terme à leur relation. Aujourd'hui rabibochés et récemment parents d'un petit Stellar (1 an), tout va pour le mieux entre eux. Cette brève rupture aura été difficile à vivre pour le comédien, comme il l'avait confié lors de plusieurs interviews. Dans un entretien accordé à Télé-Loisirs, il expliquait être heureux et épanoui dans sa relation actuelle.

"Oui oui, je me suis remis avec ma femme. On s'est séparés pendant je ne sais plus combien, deux ou trois ans, et puis on s'est remis ensemble et on a fait un bébé, voilà. C'est un combat la vie de couple !", avait résumé Michaël Youn. Si l'acteur parle de lutte, c'est parce qu'il s'est battu pour sauver son couple avec Isabelle Funaro. "Avec Isabelle, on a beaucoup travaillé, parlé, communiqué. C'est dur d'ailleurs, décrivait-il à Gala le 9 juillet dernier. Au bout de dix ans de vie commune, on se dit des choses crues sur ce qui marche et ce qui ne marche plus. Quand on est longtemps ensemble, avec des métiers comme les nôtres où une exubérance est de mise, ce n'est pas simple, mais il faut en passer par là. Donc oui, nous avons beaucoup travaillé."

D'expérience, Michaël Youn conseillait de faire attention à "tout ce que vous pouvez dire" quand la relation tourne au vinaigre. "Pardonner, ou se faire pardonner, est deux fois plus difficile quand on n'a pas été super classe au moment de la séparation", prévenait l'humoriste dans les pages de Gala.

Après avoir été en couple avec l'actrice Juliette Arnaud, puis la comédienne Elsa Pataky, Michaël Youn a rencontré le mannequin Isabelle Funaro. Après avoir emménage ensemble quelques années plus tôt, il ont accueilli leur premier enfant, la petite Seven (9 ans). En 2017, il se séparent et se remettent ensemble plus tard. Leur second bébé, un garçon prénommé Stellar nait le 4 juillet 2019.