Michael Youn en deuil : rare photo de sa fille Seven pour un triste événement

Période difficile pour Michaël Youn. L'humoriste français doit faire face à la triste mort de Capitaine Carotte, le lapin de sa fille, Seven. Il s'agit là de la première expérience du deuil de cette petite fille de 9 ans. Pour que la mémoire perdure à jamais, Capitaine Carotte a eu le droit à sa cérémonie d'obsèques, dans les bois.

Dimanche 27 septembre 2020, Michaël Youn a publié une photo déchirante de sa fille, accroupie dans les bois, déposant des feuilles sur ce qui semble être la tombe de son lapin, recouverte de marrons. "Quand ta fille enterre son petit lapin dans les bois... La serrer fort, lui mettre une jolie musique, sécher ses larmes, ne pas se cacher, lui expliquer le cycle de la vie et l'irréversibilité de la mort, et surtout, lui parler du privilège que Capitaine Carotte et elle ont eu de vivre ensemble", écrit le comédien, visiblement ému par la peine de la petite Seven.