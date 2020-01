Elsa Pataky : Les sacrifices qu'elle a dû faire pour le bien de sa famille

Grosse année pour le couple Chris Hemsworth et Elsa Pataky. Après avoir enchaîné douze mois de tournage, celui qui interprète Thor pour la franchise Marvel a décidé de faire un break pour profiter de ses enfants, dans leur maison de Byron Bay, en Australie.

Il y a plusieurs années, le couple a décidé de quitter la frénésie de Los Angeles pour se recentrer sur la famille. En couverture de l'édition de février de Vogue Australie, Elsa Pataky se confie sur ce changement majeur dans leur vie. "Ma fille a commencé à avoir peur des photos, en fait. Nous avons réalisé que ce n'était pas une façon de vivre, sinon tu te cloîtres à la maison. J'aime la nature et j'aime être dehors et je veux que mes enfants aient cette liberté, donc nous avons décidé de partir."

Un choix fait pour protéger leur fille India, 7 ans, et leurs jumeaux Sasha et Tristan, avec qui elle partage la couv' du magazine Vogue. Mais le bonheur n'arrive pas sans sacrifice. Alors que sa carrière d'actrice était presque au point mort, Elsa Pataky a dû faire une croix dessus en s'installant en Australie. "Mon but a toujours été, quand j'aurais des enfants, d'être en dehors de la ville. Je voulais qu'il grandisse en dehors de la ville parce que j'en ai besoin. Mais cette étape m'a enlevée une des mes plus grandes passions : être une actrice et c'est un grand changement." La belle s'est également épanchée sur sa vie de maman et sur la manière dont la naissance de ses enfants a tout chamboulé : "J'ai changé de vie pour être une mère, et je pense que c'est la chose la plus merveilleuse du monde."

Interviewé par le site Domain, Chris Hemsworth avouait qu'il n'aurait pas pu avoir une telle carrière sans sa femme. "Elle est celle qui a mis sa carrière de côté pour que je puisse suivre mes rêves les plus fous et faire ces films incroyables."