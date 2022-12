Elsa Pataky en décolleté gonflé et porte-jarretelle apparent : son attitude de "diva" remarquée

L'Australie était en ébullition ce 7 décembre 2022 avec les AACTA Awards à Sydney, les prix attribués chaque année depuis 2011 par l'Académie des arts du cinéma et de la télévision australienne. Chris Hemsworth était l'un des invités de cette prestigieuse soirée et était venu pour l'occasion accompagné de ses parents Leonie et Carl, ainsi que de sa sublime épouse, Elsa Pataky. Si c'est le célèbre Thor qui a reçu un trophée, son épouse est loin d'être restée dans l'ombre durant cette soirée.

La maman d'India, 10 ans, et des jumeaux, Tristan et Sasha, 8 ans, était littéralement sculpturale dans sa robe rouge de la maison J'Aton Couture, parée de bijoux Bulgari, avec un décolleté gonflé et une échancrure qui laissait voir un coquin détail, un porte-jarretelle. Ultra sexy, l'actrice espagnole de 46 ans était toutefois aussi stressée, d'après les informations de l'édition australienne du Daily Mail. L'ex-compagne de Michaël Youn aurait paniqué lors du photocall en raison d'un mauvais pli de sa robe et d'une retouche maquillage urgente. Ce qui a fait alors attendre les autres personnes qui devaient être photographiées. De quoi se faire qualifier de "diva" par le site.