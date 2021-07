Chris Hemsworth et Elsa Pataky : vacances sportives avec leurs enfants, India Rose se la joue skateuse

Chris Hemsworth et Elsa Pataky sont de jeunes parents cools ! Sur Instagram, les deux acteurs ont partagé des vidéos de leurs moments passés avec leurs enfants. L'interprète de Thor et sa compagne sont les heureux parents d'India Rose et des jumeaux Sasha et Tristan, 11 et 7 ans. La petite famille a profité du beau temps, en ce mois de juillet très ensoleillé pour faire des activités en plein air. Exit donc la farniente devant les écrans !

Le grand frère de Liam Hemsworth, l'ex-mari de la chanteuse Miley Cyrus, s'est baladé en skateboard avec sa grande fille. On peut le voir tenir la main de la petite India Rose, tandis qu'elle suit un parcours périlleux dans un skatepark, armée de sa planche à roulettes et d'un casque.

De son côté, l'actrice espagnole a fait du poney avec son fils. Le petit en selle, la jeune maman de 45 ans a mené la monture durant tout le parcours pour le plus grand bonheur de son fils.