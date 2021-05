Chris Hemsworth blasé par son fils, pas franchement fan de Thor

"Je tenais la main de mon petit homme et je lui posais la vieille question : "Que veux-tu être quand tu seras grand?"" Papa, je veux être Superman". Heureusement que j'ai deux autres enfants" a ironisé l'acteur en légende de la photo.

Chris Hemsworth est en couple avec l'actrice espagnole Elsa Pataky depuis juillet 2010. Ils se sont mariés en décembre 2010, ils ont eu 3 enfants ensembles, une fille née en 2012, nommée India Rose et deux garçons, des jumeaux, nés en 2014, Tristan et Sasha.

L'acteur australien est principalement connu pour les multiples fois ou il a incarné le super héros Thor dans les films Marvel. Chris Hemsworth est impliqué dans de nombreux projets pour l'année prochaine. En 2021 sortira sur Netflix, le film Escape from Spiderhead. Il tourne actuellement Australie pour le film Thor 4 : Love and Thunder. Il enchaînera ensuite avec le tournage des Gardiens de la Galaxie vol.3, ou il incarnera encore et toujours le même personnage.

Espérons pour lui que ces deux prochains rôles l'aideront à gagner l'admiration de son fils.