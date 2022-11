Chris Hemsworth inquiet : grande décision après une lourde découverte sur sa santé

Chris Hemsworth, c'est un peu l'homme invincible et intouchable. Ce n'est pas pour rien qu'il a été sollicité à plusieurs reprises au cours de sa carrière pour incarner des super-héros, tous plus forts les uns que les autres. Thor, Avengers, Men in Black... Du haut de son mètre 90 et de ses 91 kilos de muscles, l'acteur australien met tout le monde d'accord, sa femme Elsa Paraky tout particulièrement. Ensemble depuis juillet 2010, les tourtereaux se sont vite rendus à l'évidence en admettant qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que leur mariage a eu lieu 6 mois seulement après leur rencontre.

De cette relation sont nés trois enfants : India, 10 ans, et des jumeaux, Tristan et Sasha, 8 ans. Une jolie famille qui a néanmoins fait traverser des périodes plutôt compliquées à Elsa et Chris : "Nous avons tout fait très rapidement, je ne sais pas comment nous avons survécu en couple. Nous nous sommes mariés et un an plus tard, nous avons eu des enfants. Cela met beaucoup de pression sur un mariage mais nous nous en sommes sortis car il y a beaucoup d'amour entre nous. Nous avons des personnalités très fortes mais nous nous aimons tellement. On fait en sorte que cela fonctionne" expliquait la comédienne dans Vogue.

Malgré les difficultés, la rapidité de l'évolution de leur couple, Elsa Pataky et Chris Hemsworth sont déterminés à se battre jusqu'au bout pour terminer leur vie ensemble. L'acteur, frère de Liam Hemsworth, va même redoubler d'efforts dans les prochains mois pour profiter au maximum de son épouse et de leur progéniture, lui qui n'a pas appris que des bonnes nouvelles en tournant un documentaire pour National Geographic.

Chris Hemsworth menacé par la maladie d'Alzheimer

Comme il l'a fait savoir au cours d'une interview pour Vanity Fair, Chris Hemsworth a "entre 8 et 10 fois plus de risques que les autres" d'être atteint de la maladie d'Alzheimer. Pour les besoins de Limitless, série au cours de laquelle il a réalisé des défis physiques pour tester les limites de son corps, l'acteur a appris qu'il disposait de deux gènes APOE4, responsables du développement de la maladie. Face à un tel diagnostic, Chris Hemsworth a décidé de lever le pied et de faire un break pour profiter des siens.

"C'était un très bon catalyseur pour me plonger dans tout ce que je devais faire en matière de prévention ou de gestion (...). Ce n'est pas un gène prédéterminant, mais c'est une forte indication" a précisé Chris Hemsworth. Si la nouvelle est inquiétante, l'acteur est loin de se laisser abattre. Il va, au contraire, saisir cette nouvelle comme une chance et "éviter que les choses se passent de cette manière" en prenant encore plus soin de lui. Il pourra aussi compter sur les siens pour le chouchouter.