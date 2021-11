Chris Hemsworth et Elsa Pataky plus amoureux que jamais : tendres baisers dans les rues de Prague

Ils célébreront bientôt leurs dix ans de mariage et leur amour semble intact. Actuellement en République Tchèque pour tourner le film Tyler Rake 2 - prévu prochainement sur Netflix -, Chris Hemsworth a même eu droit à une petite visite de courtoisie de sa chère épouse, Elsa Pataky. Depuis quelques heures, les tourtereaux partagent des souvenirs de ces moments passés dans le froid de la ville de Prague. Des températures basses qui ne les empêchent pas d'avoir le coeur chaud.

Chris Hemsworth et Elsa Pataky ont effectivement été pris en photo, le jeudi 25 novembre 2021, au côté d'une peinture d'Igor Shulman intitulé Kiss Under The Bridge. Et ils ont reproduit l'image en s'embrassant langoureusement... sous les yeux de leurs trois enfants, qui étaient également présents en République Tchèque. Mariés depuis le 26 décembre 2010, les deux comédiens sont effectivement parents d'une petite fille de 9 ans et de deux garçons jumeaux de 7 ans - qui ne sont, d'ailleurs, pas ultra fan du personnage de Thor.