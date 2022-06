Chris Hemsworth, Elsa Pataky : Tandem amoureux avec les enfants pour la 1ère de Thor

Chris Hemsworth est de retour sur grand écran. L'acteur de 38 ans s'apprête à renfiler le costume du super-héros pour Thor : Love and Thunder, attendu en salles le 13 juillet prochain. Comme pour chaque grosse production, toute l'équipe du film sort l'artillerie lourde pour présenter le film aux quatre coins du monde avant sa sortie officielle. Ce lundi 27 juin, c'est à Sydney en Australie qu'avait lieu l'événement.

Chris Hemsworth est arrivé tout de noir vêtu, veste de costume à paillettes sur le dos. Mais ce n'est pas seul que le comédien a foulé le tapis rouge. Il était certes entouré des autres comédiens de Thor : Love and Thunder mais également d'une bonne partie de sa famille, dont son épouse Elsa Pataky et Sasha et Tristan, leurs jumeaux de 8 ans. Leur grande fille India, 10 ans, n'était pas présente. Parents et fils - portraits crachés de leur célèbre papa - ont pris la pose devant l'objectif, tout en chic et en classe. La comédienne espagnole de 45 ans avait tout misé sur une crinière de lionne et une magnifique robe noire au décolleté plongeant, laissant entrevoir le corps parfait de l'actrice.

Si les Hemsworth n'étaient pas au complet, un autre membre du clan était toutefois de la partie : Luke Hemsworth, grand frère de Chris. Ce dernier joue le rôle de Fake Thor dans la production de Taika Waititi, compagnon et fiancé de Rita Ora. C'est lui aussi en compagnie de son épouse Samantha et de leurs quatre enfants Holly, Ella, Harper Rose et Alexandre qu'ils avaient fait le déplacement.

Elsa Pataky et Chris Hemsworth ont une nouvelle fois prouvé que leur couple, c'était toujours du solide après presque 12 ans de mariage et trois enfants. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir évoqué le contraire en 2020 : "C'est marrant que les gens pensent que nous formons un couple parfait. Ce n'est pas le cas. Il y a eu des hauts et des bas et nous continuons à travailler pour faire marcher notre union. [...] Je pense qu'une relation, c'est du travail en permanence. Ce n'est pas facile." Force est donc de constater qu'ils ont très bien travaillé !