Diaporama : Chris Hemsworth, Elsa Pataky : Tandem amoureux avec les enfants pour la 1ère de Thor

1 / 16 Chris Hemsworth, Elsa Pataky : Tandem amoureux avec les enfants pour la 1ère de Thor

2 / 16 Chris Hemsworth et sa femme Elsa Pataky à la première du film "Thor: Love and Thunder" à Syndey





3 / 16 Chris Hemsworth et sa femme Elsa Pataky avec leurs enfants India et Sasha à la première du film "Thor: Love and Thunder" à Syndey, le 27 juin 2022.





4 / 16 Chris Hemsworth et sa femme Elsa Pataky avec leurs enfants India et Sasha, Luke Hemsworth et sa femme Samantha à la première du film "Thor: Love and Thunder" à Syndey, le 27 juin 2022.





5 / 16 Taika Waititi avec ses filles Matewa et Te à la première du film "Thor: Love and Thunder" à Syndey, le 27 juin 2022.





6 / 16 Luke Hemsworth et sa femme Samantha avec leurs enfants Harper, Holly et Ella à la première du film "Thor: Love and Thunder" à Syndey, le 27 juin 2022.





7 / 16 Taika Waititi, Chris Hemsworth à la première du film "Thor: Love and Thunder" à Syndey, le 27 juin 2022.





8 / 16 Elsa Pataky à la première du film "Thor: Love and Thunder" à Syndey, le 27 juin 2022.





9 / 16 Chris Hemsworth à la première du film "Thor: Love and Thunder" à Syndey, le 27 juin 2022.





10 / 16 Elsa Pataky à la première du film "Thor: Love and Thunder" à Syndey, le 27 juin 2022.





11 / 16 Chris Hemsworth à la première du film "Thor: Love and Thunder" à Syndey, le 27 juin 2022.





12 / 16 Chris Hemsworth et sa femme Elsa Pataky avec leurs enfants India et Sasha à la première du film "Thor: Love and Thunder" à Syndey, le 27 juin 2022.





13 / 16 Taika Waititi, Chris Hemsworth et son fils Sasha, Luke Hemsworth à la première du film "Thor: Love and Thunder" à Syndey, le 27 juin 2022.





14 / 16 Chris Hemsworth et sa femme Elsa Pataky avec leurs enfants India et Sasha, Luke Hemsworth et sa femme Samantha à la première du film "Thor: Love and Thunder" à Syndey, le 27 juin 2022.





15 / 16 Chris Hemsworth et sa femme Elsa Pataky à la première du film "Thor: Love and Thunder" à Syndey, le 27 juin 2022.