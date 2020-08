Chris Hemsworth et Elsa Pataky, un couple parfait ? "Pas du tout" selon madame

Avec l'interprète de Thor, l'actrice a eu trois enfants : India Rose (8 ans) et des jumeaux prénommés Tristan et Sasha (6 ans). Pour ce qui est de son rôle de mère, tout n'a pas été une partie de plaisir pour Elsa Pataky, qui avoue s'être sentie "un peu perdue" après la naissance de son aînée. "Je pensais que ma vie serait la même et que je continuerais à travailler. Mais je n'ai pas pu. Chris rentrait à la maison et disais 'Comment s'est passée ta journée ?' Et je n'étais pas fière de dire : 'Je suis juste une maman.' Mais il faudrait. Parce que c'est le plus dur, mais le meilleur job au monde."

Une vie de famille prenante, mais dont elle apprécie les petites choses du quotidien : "J'ai beaucoup aimé être avec les enfants. Je voulais les emmener à l'école et les récupérer tous les jours. J'aime tellement ce moment. Je n'ai pas grandi avec mes parents et cela m'a beaucoup manqué, donc je voulais donner ça à mes enfants."