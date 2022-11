Elsa Pataky : Chute de rein époustouflante en compagnie de son séduisant beau-frère Liam Hemsworth

Entre Elsa Pataky et Chris Hemsworth, c'est l'amour fou. Alors qu'ils s'étaient rencontrés en 2010, ils se sont mariés dans la foulée, avant d'accueillir trois enfants : India (10 ans) et les jumeaux Tristan et Sasha (8 ans). "Nous avons tout fait très rapidement, je ne sais pas comment nous avons survécu en couple. Nous nous sommes mariés et un an plus tard, nous avons eu des enfants. Cela met beaucoup de pression sur un mariage mais nous nous en sommes sortis car il y a beaucoup d'amour entre nous. Nous avons des personnalités très fortes mais nous nous aimons tellement. On fait en sorte que cela fonctionne", expliquait l'actrice espagnole lors d'une interview accordée à la version australienne de Vogue, en 2018.

Mais deux ans plus tard, alors qu'ils étaient considérés comme l'un des plus beaux couples du cinéma actuel, elle tenait à préciser que tout n'est pas toujours tout rose entre eux. "C'est marrant que les gens pensent que nous formons un couple parfait. Ce n'est pas le cas. Il y a eu des hauts et des bas et nous continuons à travailler pour faire marcher notre union (...) Je pense qu'une relation, c'est du travail en permanence. Ce n'est pas facile", nuançait-elle dans les pages du magazine australien Body + Soul.

Une apparition remarquée

À noter qu'aux dernières nouvelles, après avoir vécu plusieurs années à Los Angeles, où la carrière de Chris Hemsworth s'est envolée, notamment grâce à son rôle de super-héros en tant que Thor, les deux tourtereaux sont désormais installés à Byron Bay, en Australie, avec leurs enfants. Le voyage n'aura donc pas été très long ce mardi 15 novembre pour Elsa Pataky, qui était à Sydney pour participer à l'avant-première du film Poker Face, dans lequel elle crève l'écran aux côtés de son beau-frère Liam Hemsworth et Russell Crowe, qui étaient également présents sur place pour assister à cette projection.

Chris Hemsworth n'était quant à lui pas de la partie, lui qui n'est pas concerné par cet événement. Ce qui n'a pas empêché sa dulcinée de faire sensation sur le tapis rouge, dans une ravissante robe noire fendue, de quoi mettre en valeur sa silhouette de rêve et ses courbes divines, dignes des plus grands mannequins.