Michaël Youn : Le jour où il a surpris son ex embrassant un autre homme...

Cyril Hanouna sait décidément tourner tous les sujets à la dérision. Entouré de Christian Clavier, Sylvie Testud, Ramzy Bedia et Michaël Youn, il a abordé la question de l'infidélité. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, chacun y est allé de son anecdote...

Mais la palme revient à Michaël Youn qui a raconté une bien belle histoire sordide. Il y a une quinzaine d'années, alors qu'il était en couple avec une comédienne dont il a refusé de dévoiler le nom, il voulait faire une surprise à son amoureuse. Le hic, c'est qu'il était en tournage à Paris et elle à Vancouver. À la faveur d'une annulation sur le plateau, il avait sauté dans un avion pour lui faire une surprise pour son anniversaire... "Je prends l'avion, Paris-Montréal, Montréal-Vancouver, Vancouver j'arrive, je vais chez un fleuriste je prends des fleurs, je vais l'attendre dans son hôtel, raconte Michaël Youn, dans un rire encore un peu jaune, et là j'arrive à l'hôtel et qu'est-ce que je vois, elle en train d'embrasser le producteur sur la bouche devant la réception".

Il a alors expliqué à Cyril Hanouna que dans ce genre de situation, on se sent "nul" et il n'y a que deux réactions possibles : être violent, ce qui n'est pas son cas, ou pleurer. Et de conclure sur le ton de la plaisanterie : "J'ai passé tout le mobilier de la chambre par la fenêtre et après je suis reparti la queue entre les jambes."

En faisant quelques recherches, il semble relativement aisé de retrouver l'identité de la comédienne en question. Ainsi les plus observateurs remarqueront qu'une certaine Elsa Pataky était présente à Vancouver entre juin et août 2005 pour le tournage du film Des serpents dans l'avion. Le duo avait définitivement rompu en 2006....

Depuis, l'acteur a retrouvé l'amour avec le mannequin Isabelle Funaro. Ensemble depuis 2008, ils sont les heureux parents de deux enfants : une petite Seven et depuis le 4 juillet 2019, le petit Stellar.