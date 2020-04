Chris Hemsworth : Subtil tacle à Miley Cyrus, ex de son frère Liam

On l'aura compris, c'est un peu la guerre entre le clan Cyrus et Hemsworth depuis le divorce de la chanteuse et de l'acteur australien en août dernier. Des fans pensent que Chris Hemsworth - qu'on connaît tous pour son rôle de Thor- a envoyé un petit tacle à Miley Cyrus, fraîchement divorcée de son petit frère Liam.

Dans une interview à la version australienne de News, Chris Hemsworth a évoqué la couverture récente de son frère à Men's Health, où il apparaissait presque bodybuildé. "Je pense qu'il a fini. Vous avez vu la couverture de Men's Health ? J'ai pensé "pas mal petit, pas mal." Il est là, il se bat pour s'entraîner et rester en forme. Il est de retour en Australie, il fait sa vie. C'est comme ça qu'on fait en Australie, je suppose", confie l'acteur de 36 ans.

Jusque-là, rien de bien méchant, si ce n'est le fait qu'il sous-entend que son frère vit une meilleure vie en Australie. Mais les fans de Miley ont pris la mouche lorsqu'il a dit : "On l'a enfin sorti de Malibu !" Liam et Miley vivaient tous les deux à Malibu lorsqu'ils étaient ensemble, avant que leur maison ne brûle dans les incendies de Californie. En 2017, elle avait écrit une chanson intitulée Malibu qui parlait de retomber amoureux, où elle évoquait cette pause de deux ans dans sa relation avec Liam Hemsworth.

Ici, Chris Hemsworth sous-entendrait que sa famille n'approuvait pas vraiment sa relation avec Miley Cyrus et qu'il est donc content qu'ils soient divorcés.

Rappelons que Miley Cyrus et l'acteur australien s'étaient rencontrés en 2009 sur le tournage du film La Dernière Chanson. Après quatre ans de vie commune et des fiançailles, ils s'étaient séparés en septembre 2013. En octobre 2016, elle confirme qu'ils sont de nouveau ensemble et fiancés. Miley et Liam se marient le 23 décembre 2018. Huit mois après, ils annonçaient leur séparation.

Depuis Miley Cyrus est en couple avec le chanteur australien Cody Simpson. Lui est désormais avec le mannequin Gabriella Brooks.