Miley Cyrus : Elle maquille Cody Simpson après lui avoir rasé le crâne

Voilà déjà plus de six mois que Miley Cyrus et Cody Simpson vivent une belle histoire d'amour. Elle avait rencontré le chanteur australien à la chevelure d'or quelques semaines seulement après son divorce d'avec Liam Hemsworth, en août 2019 (et une brève idylle avec Kaitlynn Jenner). De son côté, l'acteur américain est recasé également, avec l'actrice et mannequin Maddison Brown.