Miley Cyrus : Confinée avec son chéri Cody Simpson, elle lui rase le crâne !

Les mauvaises langues assuraient que leur romance ne tenait qu'à un cheveu. Mais c'était faux. Entre Miley Cyrus et Cody Simpson, c'est toujours l'amour fou. Pour preuve, en pleine pandémie du coronavirus, les tourtereaux ont décidé de passer le confinement ensemble. Mais vous le savez, la durée de l'enfermement reste indéterminée et s'allonge de plus à plus, pour éviter que le Covid-19 ne se répande encore un peu plus. C'est pourquoi la tondeuse est devenue tendance chez les hommes qui, les uns après les autres, se tondent la tête en guise de rite de passage – et parce que le coiffeur est loin, si loin.

Sur son compte Instagram, Cody Simpson a partagé la mise à mort de sa longue chevelure de rêve. Et c'est Miley Cyrus qui a pris les choses en main, comme une professionnelle. Dans la séquence filmée en noir et blanc, disponible sur les réseaux sociaux, la jeune chanteuse dépouille sa moitié de sa toison d'or, obtenant un résultat remarquablement net. Il faut dire qu'elle a un peu triché. Une tierce personne est venue donner un coup de main, en cours de route, pour assurer la touche finale.