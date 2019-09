Miley Cyrus et Kailynn Carter ont rompu : la chanteuse est célibataire

C'en est déjà fini entre Miley Cyrus et Kaitlynn Carter. Selon les informations du magazine américain People, publiées le 21 septembre 2019, la chanteuse et sa petite amie auraient rompu. Mais aucune animosité entre les deux jeunes femmes puisqu'une source affirme qu'elles restent proches malgré tout.

"Elles sont amies depuis toujours et étaient là l'une pour l'autre quand chacune se séparait, a rapporté un proche, faisant ainsi référence aux récents divorces de Miley Cyrus avec Liam Hemsworth, et celui de Kaitlynn Carter avec Brody Jenner. Elles ne sont simplement plus dans une relation amoureuse." La dernière apparition du duo remonte au 14 septembre dernier à Los Angeles. La chanteuse de 26 ans et l'influenceuse de 31 ans, qui apparaît notamment dans l'émission de télé-réalité The Hills : New Beginnings, s'étaient alors affichées particulièrement complices.