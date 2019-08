Miley Cyrus embrasse Kaitlynn Carter et se paye son ex Brody Jenner !

Miley Cyrus est peut-être célibataire, mais elle n'a certainement pas perdu sa répartie ! Fraîchement séparée de son époux Liam Hemsworth, la jeune chanteuse de 26 ans a pris les choses avec sérénité... Jusqu'à ce qu'un certain Brody Jenner - le fils de Caitlyn Jenner, donc - ne tente un trait d'humour à propos des récents événements.

Il faut dire que l'ex de Brody, Kaitlynn Carter, est une amie proche de Miley et que les deux se sont envolées ensemble en direction du lac de Côme, en Italie. Pour couronner le tout, Kaitlynn et Brody Jenner ont récemment annoncé leur rupture. En commentaire de l'une de ses propres photos Instagram, Brody (une des stars de l'émission de télé-réalité The Hills: New Beginnings) a donc cru bon d'ironiser cette série de ruptures : "Attention, bientôt des photos de Liam et moi, main dans la main sur la plage."

Vous en avez sans doute entendu parler dimanche 11 août 2019 : Miley Cyrus a été immortalisée par des photographes alors qu'elle embrassait Kaitlynn Carter sous le soleil. Mais face au commentaire de Brody Jenner, elle a préféré monter sur sa Wrecking Ball histoire de mettre les choses au clair : "Va faire une sieste dans ton camion et calme-toi", lui a-t-elle répondu avec fermeté.