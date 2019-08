Miley Cyrus et Liam Hemsworth : La rupture moins d'un an après leur mariage

Entre Miley Cyrus (26 ans) et Liam Hemsworth (29 ans), c'est déjà fini ! Moins d'un an après leur mariage survenu en décembre 2018, le couple se sépare. Après plusieurs séparations et réconciliations depuis leur rencontre en 2009 sur le tournage du film The Last Song, leur histoire semble désormais définitivement terminée. Les rumeurs de rupture ont commencé lorsque la chanteuse a publié une photographie sur son compte Instagram dans laquelle elle ne portait plus son alliance.

Un représentant de la chanteuse et actrice américaine a déclaré au magazine People : "Liam et Miley ont accepté de se séparer pour le moment (...) En constante évolution, en tant que partenaires et en tant qu'individus, ils ont décidé que c'était la meilleure décision. Ils vont désormais se concentrer chacun sur leurs carrières mais restent toujours des parents dévoués à tous leurs animaux communs. Veuillez respecter leur décision et leur vie privée."