Miley Cyrus et Liam Hemsworth : "Choqué", Liam "a le coeur brisé"

Séparés après seulement sept mois de mariage, l'histoire entre Miley Cyrus (26 ans) et Liam Hemsworth (29 ans) semble définitivement terminée. Un proche de l'interprète de Wrecking Ball l'a annoncé dans le magazine People le 10 août 2019 en déclarant que les deux stars allaient "désormais se concentrer sur leurs carrières respectives". Aperçue en train d'embrasser son "amie" Kaitlynn Carter (elle aussi fraîchement séparée de son mari Brody Jenner), l'interprète de We Can't Stop semble ne pas avoir perdu de temps pour tourner la page.

Liam a le coeur brisé

Une source proche du couple a révélé au journal The Sun que ces photos ont été un véritable "choc" pour l'acteur : "Leur mariage est terminé et Liam a le coeur brisé, mais Miley est déjà en train de rattraper le temps perdu (...) Il veut s'installer et fonder une famille conventionnelle avec des enfants mais ce n'était pas ce que Miley souhaitait pour le moment. Elle l'avait prévenu qu'elle souhaitait encore s'amuser avec d'autres personnes (hommes et femmes), c'est quelque chose qu'il a toujours eu du mal à comprendre."

Je suis dans une relation hétérosexuelle mais je suis encore très attirée par les femmes

Le 11 août 2019, celle qui interprétait Hannah Montana a posté un texte mystérieux sur Instagram centré sur la nature mais qui semble également directement lié à sa récente rupture. Elle écrit : "Ne combattez pas l'évolution, car vous ne gagnerez jamais (...) Le changement est inévitable. Mon père m'a toujours dit : "La nature ne se presse jamais, mais elle fait toujours les choses au bon moment" (...) On m'a appris à respecter la planète et son processus et je m'engage à faire de même avec moi-même." En juillet 2019, l'interprète de Mother's Daughter révélait déjà à demi-mot de gros problèmes dans son mariage : "Je suis dans une relation hétérosexuelle mais je suis encore très attirée par les femmes", disait-elle notamment.

Ça a été une année difficile pour eux

Alors que Miley et Liam ont été aperçus ensemble la dernière fois en mai 2019 à l'occasion du Met Gala, une autre source proche du couple a déclaré à E! News : "Ils essayent de faire fonctionner leur couple depuis des mois mais ils ont senti qu'ils n'étaient plus vraiment sur la même longueur d'onde que lorsqu'ils se sont mariés en décembre dernier. Ça a été une année difficile pour eux." Reste désormais à savoir si l'histoire entre Miley et Kaitlynn, avec qui l'artiste a été aperçue, est sérieuse ou non. Les photos de la virée romantique en bateau sur le lac de Côme de Miley Cyrus et Kaitlynn Carter ont été publiées notamment sur le site DailyMail.