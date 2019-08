Miley Cyrus et Liam Hemsworth divorcent : que vont devenir leurs 15 animaux ?

À peine a-t-il été officialisé le 10 août dernier que le divorce du couple s'est retrouvé au coeur de vives rumeurs : surprise en train d'embrasser son amie Kaitlynn Carter alors qu'elle profitait de vacances en Italie, loin de Liam Hemsworth, Miley Cyrus a rapidement été accusée d'avoir trompé son mari. "Je n'ai rien à cacher, a-t-elle répondu à ses détracteurs sur Instagram. Le fait que j'aimais faire la fête dans ma jeunesse et au début de ma vingtaine n'est pas un secret. J'ai fumé et même milité pour la légalisation du cannabis, j'ai testé la drogue... J'ai merdé et j'ai été infidèle quand j'étais jeune (...). Mais la vérité, c'est que j'étais sincère et impliquée quand Liam et moi nous sommes remis ensemble. (...) Je peux reconnaître beaucoup de choses, mais je refuse d'admettre que mon mariage a pris fin parce que j'ai été infidèle."