Miley Cyrus et Liam Hemsworth : Drogues, adultère... Les raisons de leur rupture

La fin de dix ans ans d'une tumultueuse histoire d'amour. Le 11 août 2019, Liam Hemsworth et Miley Cyrus annonçaient leur divorce dans un communiqué transmis au magazine People, sept mois après leur mariage. "Liam et Miley ont conjointement décidé de se séparer. Ils vont désormais se concentrer sur leurs carrières respectives mais restent toujours des parents dévoués à leurs animaux communs", était-il expliqué.

Depuis,de nombreux péripéties sont arrivées, en l'espace de quelques jours. Quelques heures après cette annonce, Miley Cyrus a été aperçue en train d'embrasser son amie, Kaitlynn Carter, sur un yacht du lac de Côme (Italie), elle aussi fraîchement divorcée de Brody Jenner. Liam Hemsworth avait réagit sur Instagram, souhaitant "le meilleur" à son ex. Notons que les deux stars avaient rompu bien avant d'annoncer leur rupture officielle.

Liam, alcoolique et drogué ?

Depuis l'annonce du divorce, plusieurs sources supposément proches de l'ancien couple ont parlé à différents médias, donnant leurs explications au sujet de leur rupture. Cette fois, TMZ.com assure avoir parlé à des "proches" de Miley Cyrus. Selon eux, "elle aurait essayé vaillamment de sauver leur mariage. La chose qui l'aurait faite partir est que Liam buvait beaucoup d'alcool et prenait certaines drogues. Elle ne voulait pas faire partie de ça". Quand on connait l'amour que porte la chanteuse à la weed, on imagine que Liam avait essayé des drogues plus puissantes...

TMZ.com a également obtenu des déclarations provenant de sources proches de Liam Hemsworth. "Elles disent que les accusations de consommation de drogue et d'alcool ont été créées pour masquer ce qui a réellement détruit leur mariage : l'infidélité de Miley Cyrus", est-il déclaré. "C'est une nouvelle tentative de Miley afin de détourner l'attention de sa récente infidélité et comportement public outrancier", a ajouté un proche de l'acteur.

"Je suis là pour elle"

Comment démêler le vrai du faux ? Une toute autre version des faits avait été donnée par The Sun. "Leur mariage est terminé et Liam a le coeur brisé , mais Miley est déjà en train de rattraper le temps perdu. Il veut s'installer et fonder une famille conventionnelle avec des enfants mais ce n'était pas ce que Miley souhaitait pour le moment", avait déclaré une source il y a quelques jours.