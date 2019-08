Miley Cyrus et Liam Hemsworth séparés : l'acteur n'est pas rancunier...

Après seulement sept mois de mariage, Miley Cyrus et Liam Hemsworth se séparent. Cela fait près de 10 ans que les deux stars étaient ensemble, se séparant et se rabibochant au fil des années. Cette fois, il semblerait que ce soit du sérieux. C'est un représentant de la chanteuse de 26 ans qui a pris la parole auprès du magazine People le 11 août 2019 pour annoncer cette rupture. "Liam et Miley ont conjointement décidé de se séparer. Ils vont désormais se concentrer sur leurs carrières respectives mais restent toujours des parents dévoués à leurs animaux communs", était-il annoncé.

Depuis, Miley Cyrus avait été aperçue en train d'embrasser son amie, Kaitylnn Carter, ensemble en vacances au lac de Côme. Elle avait réagi à sa rupture à demi-mots sur son compte Instagram. "Il ne faut pas combattre l'évolution, parce que vous ne gagnerez jamais (...) Mon père m'a toujours dit : 'La nature ne se presse jamais mais elle est toujours à l'heure'. Ceci rempli mon coeur de paix et d'espoir, puisque je sais que c'est vrai. La vie est une escalade, mais la vue est superbe", avait-elle indiqué sur Instagram, faisait référence à son titre The Climb (tiré du film Hannah Montana).

Resté silencieux depuis l'annonce de leur divorce, Liam Hemsworth s'est finalement livré sur cette période difficile sur Instagram. "Bonjour à tous. Juste une petite note rapide pour dire que Miley et moi nous sommes récemment séparés. Je lui souhaite d'être en bonne santé et beaucoup de bonheur dans sa vie future. Ceci est un sujet privé. Je n'ai et ne ferai pas de déclaration aux journalistes. Toute citation m'étant attribuée est fausse. Paix et amour", a-t-il sobrement déclaré.