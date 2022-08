Liam Hemsworth de nouveau célibataire : rupture surprise avec Gabriella Brooks !

Clap de fin pour le couple Liam Hemsworth et Gabriella Brooks, après presque trois ans de relation, d'après les informations révélées par le Daily Mail ce mercredi 17 août. Cette séparation, bien qu'elle n'ait pas été officialisée, serait survenue il y a quelques mois désormais, rapporte le média britannique, en précisant que cette information provient du site In touch. C'est l'acteur de 32 ans qui serait à l'origine de cette décision, justifiant ce choix par le fait qu'il "ne voulait pas s'attacher" à elle alors qu'il commençait tout juste à retrouver une activité professionnelle normale depuis la fin de la pandémie causée par la Covid-19.

La mannequin Australienne aurait eu "le coeur brisé" en apprenant la nouvelle. Ils avaient effectué leur première sortie en tant que couple en décembre 2019, à l'occasion d'un déjeuner avec les parents de l'acteur : Leonie et Craig. En décembre 2021, elle déclarait sa flamme publiquement à son chéri, en expliquant au magazine Stellar que les 12 derniers mois avaient été "les plus beaux de sa vie".

Ex-mari de Miley Cyrus

"Pour moi, ma relation amoureuse est très très importante et sacrée. Et j'ai l'impression que, dans une industrie où tant de choses sont exposées aux yeux de tous, il y en a certaines que l'on veut simplement garder pour soi-même. Je comprends parfaitement l'intérêt qu'il peut y avoir. Mais au final, je suppose que j'aime juste avoir ça pour moi", avait-elle précisé, avant d'ajouter quelques mots sur sa belle-famille. "Ils (Les Hemsworth) sont géniaux. Ce sont les plus belles personnes et j'ai beaucoup de chance de les connaître" confiait-elle, avant de révéler qu'elle s'était installée avec lui à Los Angeles alors qu'elle habitait auparavant en Australie, son pays d'origine.

Le Daily Mail rapporte également qu'ils étaient prêts à s'unir par le mariage. "Sa relation avec Gabriella est très différente de celle de Miley Cyrus. Ils aiment les mêmes choses et ont le même style de vie" déclarait à l'époque une source proche de l'acteur à E!News. Car oui, il a vécu une grande histoire d'amour avec la chanteuse. Il s'étaient dits "oui" en décembre 2018 après être sortis ensemble pendant près d'une décennie, avant de finaliser leur divorce en janvier 2020. Cette même année, l'interprète de Wrecking Ball révélait dans une interview qu'elle avait toujours des sentiments pour l'acteur, bien qu'ils soient séparés.



Une histoire qui appartient désormais au passé, tout comme celle de Gabriella Brooks donc, d'après le Daily Mail. Liam Hemsworth serait donc de nouveau un coeur à prendre. Mais pour encore combien de temps ? Affaire à suivre !