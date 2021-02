Liam Hemsworth divorcé de Miley Cyrus : nombreuses ruptures, critiques... leur mariage chaotique

Miley Cyrus et Liam Hemsworth, un couple maudit ? Après leur rencontre en 2009 sur le tournage du film The Last Song, le couple a entretenu une relation très compliquée ponctuée de nombreuses ruptures jusqu'en 2013. En 2015, ils redonnent une nouvelle (énième) chance à leur couple et décident même de se marier trois ans plus tard. Seulement huit mois après leur union, ils révèlent leur divorce. Très rapidement, Miley enchaîne les aventures. Après s'être affichée dans une relation lesbienne avec son "amie" Kaitlynn Carter, l'artiste se met en couple avec Cody Simpson, n'hésitant pas - avec toute la délicatesse qu'on lui connaît - à publier des clichés très suggestifs avec son nouveau boyfriend. "Liam a été blessé que Miley tourne aussi vite la page après leur séparation. Il a eu le soutien de sa famille, ce qui l'a aidé à passer à autre chose. Il a essayé d'être le plus discret et respectueux possible à propos de leur relation et de leur rupture. C'est une honte pour lui et sa famille que certains aspects de sa vie privée aient été rendus publics. C'est un garçon très bien et il a souffert que des détails spécifiques soient exposés dans le monde entier." dévoilait une source à US Weekly.

Si Liam n'a jamais souhaité dévoiler les causes de son divorce et est resté gentleman jusqu'à la fin, Miley s'est récemment laissée aller à quelques confidences auprès du journaliste Howard Stern. Selon elle, son couple avec Liam était "trop conflictuel" et ce sont les disputes qui ont eu raison de leur amour. "Quand je rentre à la maison, je veux être soutenue par quelqu'un. Les drames et les disputes ne m'excitent pas" expliquait la jeune femme. L'ex-héroïne de la série Hanna Montana a également attribué son divorce au Woolsey Fire, les feux qui ont ravagé la Californie en novembre 2018 qui ont détruit leur maison. Pour la première fois, Miley a évoqué son amour pour Liam en confiant : "Je l'aime vraiment beaucoup, encore aujourd'hui, je l'aimerai toujours." Alors, Miley espèrerait-elle désormais un retour de flamme ?

Peut-être mais il semble qu'il soit beaucoup trop tard pour Liam, depuis recasé avec une top model australienne : Gabriella Brooks. Après avoir été abattu par son divorce, l'acteur du film Hunger Games a retrouvé l'amour et semble plus heureux que jamais avec sa nouvelle chérie. "Liam est très heureux d'être passé à autre chose et il vit aujourd'hui une vie totalement différente (...) Liam sait qu'il est bien mieux comme ça et que Miley et lui avaient besoin de passer à autre chose." confiait une source à E! News. D'ailleurs, Gabriella semble correspondre en tous points à Liam. "Il était blessé quand ils se sont séparés, mais il a tourné la page et est heureux avec Gabriella. Liam est très traditionnel, Gabriella partage les mêmes valeurs que lui et s'entend très bien avec sa famille. Leur relation est très facile à vivre et ils ont eu des éducations et des origines similaires" confiait cette même source.

De son côté, Miley (désormais célibataire depuis sa rupture avec Cody Simpson) a indiqué lors d'une interview avec Joe Rogan qu'elle était désormais très bien seule et qu'elle n'avait pas forcément besoin d'un homme pour être heureuse. "Je n'ai pas besoin d'un homme ou d'une femme qui va prendre soin de moi. Je peux prendre soin de moi toute seule." expliquait l'artiste. Vraiment ?