Kaitlynn Carter : L'ex de Miley Cyrus s'éclate avec Julia Roberts

L'amourette de Kaitlynn Carter et Miley Cyrus avait suscité de nombreuses réactions. Les deux femmes ont tourné la page et repris le cours de leurs vies : Miley se serait recasé avec un chanteur, et Kaitlynn s'éclate sous le soleil avec Julia Roberts et Kirsten Dunst !

Samedi 5 octobre 2019, Kaitlynn s'est rendue au Will Rogers State Historic Park, à Los Angeles, où se déroulait la dixième édition du Veuve Clicquot Polo Classic. Pour l'occasion, la jolie blonde de 32 ans portait un blazer à carreaux, un haut en dentelle et satin rose, ainsi qu'une minijupe à carreaux, rose également.

Les photographes présents ont craqué pour son look sexy et encore très estival.