Miley Cyrus et Kaitlynn Carter : Elles croisent Brody Jenner et sa chérie

À l'issue de l'événement, Miley et Kaitlynn ont poursuivi leur soirée en boîte de nuit. Les deux blondes se sont rendues à l'Up&Down pour une after party organisée par le label Columbia. Arrivées en Mercedes-Benz Sprinter noir, Miley Cyrus et Kaitlynn Carter sont descendues du véhicule et se sont dirigées main dans la main vers l'entrée de l'établissement... tout comme l'ex-mari de Kaitlynn, Brody Jenner et sa nouvelle petite amie, Josie Canseco.

Miley et Kaitlynn ont récemment adressé un étonnant cadeau d'anniversaire à Brody Jenner, pour ses 36 ans. Le fils de Caitlynn Jenner et Linda Thompson a peut-être profité de ces retrouvailles pour les remercier de vive voix...