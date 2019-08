Brody Jenner : Cadeau surprenant de Miley Cyrus et Kaitlynn Carter

Bien que séparés, Brody Jenner et Kaitlynn Carter restent en très bons termes. La jeune femme a pensé à son ex pour son anniversaire. À cette occasion, Miley Cyrus et elle lui ont adressé un cadeau surprenant !

Grâce aux réseaux sociaux, les célébrités et les influenceurs sont en contact direct avec leurs fans. Ceux de Brody Jenner se sont mobilisés pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Le fils de Caitlyn Jenner a eu 35 ans ce mercredi 21 août 2019 et il a reçu, à cette occasion, un étonnant cadeau de la part de son ex-épouse Kaitlynn Carter et de son amie (ou plus, si affinités) Miley Cyrus : un bouquet de cannabis, ainsi qu'un coffret de contenant de l'huile de cannabis et des cigarettes pré-roulées.