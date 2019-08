Liam Hemsworth demande le divorce à Miley Cyrus : "Il l'a déjà oubliée"

Nouveau rebondissement dans l'affaire de la rupture entre Miley Cyrus et Liam Hemsworth. Après plus de dix ans de relation (et quelques mois de mariage), les deux stars ont annoncé leur séparation au début du mois d'août. Quelques heures après l'annonce officielle, Miley était aperçue en train d'embrasser son amie Kaitlynn Carter, tout aussi fraîchement divorcée de Brody Jenner. Depuis, la chanteuse de 26 ans a de nouveau été vue dans les bras de la jeune femme en boîte de nuit, "pratiquement en train de coucher ensemble". Notons qu'en juin dernier, Liam Hemsworth apparaissait déjà sans son alliance. Les deux stars se sont probablement séparées longtemps avant l'annonce officielle.

Liam Hemsworth a fait un grand pas dans l'avancée de leur divorce. Selon les informations de TMZ.com, qui a pu consulter sa déposition, l'acteur de 29 ans a rempli les documents du divorce dans l'État de Californie, évoquant des "différends irréconciliables", le 21 août 2019. Des sources proches du couple indiquent à nos confrères que Liam et Miley avaient signé un contrat prénuptial, qui acte déjà la séparation de leurs biens. Il n'y aura donc pas de bataille pour l'argent. Le couple n'ayant pas accueilli des enfants (mais beaucoup d'animaux), la finalisation du divorce devrait être aisée. Nos confrères apprennent par la même occasion que Liam aurait "déjà oublié" Miley et ne voudrait qu'une chose : avancer dans sa vie.

Seule inconnue : la cause de leur séparation ? TMZ.com, citant des proches de la chanteuse, donnait la version de Miley Cyrus. Elle "aurait vaillamment essayé de sauver leur mariage. La chose qui l'aurait fait partir est que Liam buvait beaucoup d'alcool et prenait certaines drogues. Elle ne voulait pas faire partie de ça." Des propos confirmés par le nouveau titre de la chanteuse, dans lequel elle évoque les supposées addictions de son ex. "Je veux ma maison dans la colline, pas le whisky et les pilules. (...) Fais ta vie, on n'a pas 17 ans. Je ne suis pas celle que j'étais. Tu dis que tout est changé. Tu as raison, nous avons grandi", chante-t-elle dans Slide Away.