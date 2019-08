Brody Jenner séparé de Kaitlynn Carter : Il aurait (déjà) retrouvé l'amour

Cinq personnes et autant d'histoires d'amour qui se croisent. Brody Jenner serait actuellement en couple avec le top model Josie Canseco. Cette nouvelle intervient à seulement quelques jours de l'annonce de son divorce d'avec Kaitlynn Carter. Cette dernière avait été aperçue dans les bras de Miley Cyrus, quelques heures après la confirmation de sa rupture avec Liam Hemsworth. Ensemble sur un yacht au lac de Côme (Italie), les deux filles ont été photographiées en train de s'embrasser. Ça fait beaucoup.

Malgré cette situation, Josie Canseco, 22 ans et Brody Jenner, 35 ans, semblent être très heureux ensemble. Comme le rapporte le site américain TMZ.com le 13 août 2019, le mannequin est la fille du joueur de baseball professionnel, José Canseco. Elle aurait rencontré le frère de Kylie Jenner lors d'une soirée à New York. Selon des sources proches du couple citées par nos confrères, "Brody et Josie se sont vus beaucoup ces dernières semaines, s'embrassant même devant des amis. Ils semblent vouloir prendre leur temps, mais ce n'est pas clair si ce sera sérieux dans le futur." Toujours selon TMZ.com, Brody aurait "complètement oublié" son ex Kaitlynn Carter et "se fout royalement" d'avec qui elle sort.

Deux divorces, deux nouveaux "couples" formés et un coeur brisé : voilà ce qu'il s'est passé en l'espace de quelques jours. Mais les personnes impliquées dans ce double triangle amoureux n'ont pas que des bons sentiments. Brody Jenner a cru bon d'ironiser sur cette situation. "Attention, bientôt des photos de Liam et moi, main dans la main sur la plage", a-t-il écrit sur Instagram ce week-end. Il n'en fallait pas plus pour s'attirer les foudres de Miley Cyrus, qui lui a répondu : "Va faire une sieste dans ton camion et calme-toi." Ambiance.

Ensemble depuis 2013, Brody Jenner et Kaitlynn Carter s'étaient unis au cours d'une cérémonie (non officielle) sur l'île de Sumba, en Indonésie. Selon la déclaration officielle de leur porte-parole, le 3 août 2019, ils se seraient séparés "amicalement."