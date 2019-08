Miley Cyrus et Kaitlynn Carter collées : Elles "s'embrassent partout" en boîte

Le jour d'après, Miley Cyrus et Kaitlynn Carter ont de nouveau été aperçues ensemble. Des photographes les ont surprises en compagnie de la maman de la chanteuse, Letitia Jean "Tish", dans un parking de Los Angeles, sortant d'une voiture avec un garde du corps.

Les deux femmes semblent donc très proches, même si rien ne permet d'affirmer que leur relation est sérieuse. Une source supposément proche de l'artiste confiait à People que Miley souhaitait prendre du temps pour elle. "Elle veut s'amuser et faire bonne figure", avait-elle expliqué. De son côté, Liam a déclaré sur son compte Instagram vouloir le meilleur pour son ex : "Je lui souhaite d'être en bonne santé et d'être heureuse." Miley et Liam restent cependant très secrets sur leur futur divorce...