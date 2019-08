Miley Cyrus et Liam Hemsworth séparés : Elle aurait "du mal à l'oublier"

Ils sont restés plus de dix ans ensemble. Il y a quelques jours, Liam Hemsworth et Miley Cyrus annonçaient conjointement leur rupture. Depuis, il s'en est passé de belles : la chanteuse a été aperçue en train d'embrasser son amie Kaitlynn Carter, elle aussi fraîchement divorcée de Brody Jenner. De nombreuses sources supposément proches du couple ont évoqué leur rupture dans différents médias, donnant des versions différentes à chaque fois. Liam s'en était défendu dans une publication Instagram : "Je n'ai et ne ferai pas de déclaration aux journalistes. Toute citation m'étant attribuée est fausse."

Ce 15 août 2019, People apporte de nouvelles informations sur la rupture de Miley Cyrus et Liam Hemsworth. C'est à travers ce média américain que le couple avait choisi de rendre public son divorce. Nos confrères en disent plus sur l'état d'esprit de Miley Cyrus. "Ils ont une longue histoire commune et c'est la raison principale pour laquelle elle a du mal à l'oublier et à le laisser partir", apprend une proche de la chanteuse. "Mais au fond, elle veut seulement être heureuse et veut sincèrement que Liam soit heureux aussi", poursuit-elle.

Miley prend du temps pour elle

La relation entre Miley Cyrus et Liam Hemsworth n'était pas saine et ils ont conscience que leur séparation "est une bonne chose". Pour l'instant, la chanteuse de 26 ans se concentre sur son moral. Elle passe du temps avec sa famille et ses amis, en témoigne cette sortie à Los Angeles avec sa mère, Letitia Jean "Tish", et sa complice, Kaitlynn Carter (qu'elle avait embrassée quelques jours plus tôt sur un yacht en Italie). Toujours selon la même source, elle essayerait de "prendre du temps pour elle et de faire bonne figure".

Miley Cyrus est également celle qui ralentirait les choses concernant les documents du divorce. Elle se serait "vraiment battue pour faire fonctionner leur mariage", voulant même "engager une thérapie."

Ceci vient infirmer les révélations de TMZ.com sur les raisons de leur rupture. Miley Cyrus aurait voulu partir à cause des addictions de Liam : "Ce qui l'aurait poussée à partir, c'est que Liam buvait beaucoup d'alcool et prenait certaines drogues." Quelle version est la bonne ? Seuls Liam et Miley ont la réponse.