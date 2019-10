Miley Cyrus recasée avec Cody Simpson ? Ils sèment encore plus le doute...

Le doute plane encore sur la nature de la relation entre Miley Cyrus et Cody Simpson. Mais les choses semblent devenir de plus en plus claires. Les deux "amis" ont été aperçus en train de s'embrasser dans un restaurant de Los Angeles le 3 octobre 2019. Une source a témoigné auprès du magazine People : "Miley et Cody sont arrivés ensemble. Cody a commandé un bol d'açaî à emporter. Pendant qu'ils attendaient, Miley était très séductrice avec lui. On pouvait remarquer qu'elle était très intéressée par Cody. Elle a fini par s'asseoir sur ses genoux pour commencer à l'embrasser. Il était totalement heureux et souriant." TMZ a d'ailleurs publié la vidéo du bisou entre Miley et Cody.

Quelques jours plus tôt, l'artiste de 26 ans avait laissé de nombreux indices sur son Instagram concernant son attirance pour son ami. Ainsi, elle publiait une photo en noir et blanc de l'ex de Gigi Hadid, torse nu, en écrivant toutes les qualités de celui-ci. Son âge "22", sa nationalité "Australien" (d'ailleurs son ex mari Liam Hemsworth est également australien) et "Abdominaux". Chaque critère de cette liste étant validé par une émoticône "Check". Cody semble donc remplir tous les critères de sélection de l'interprète de Wrecking Ball.