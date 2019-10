Miley Cyrus déjà recasée ? Son baiser douteux avec Cody Simpson

Les faits et gestes de Miley Cyrus sont suivis avec attention depuis qu'elle a divorcé de l'acteur Liam Hemsworth cet été, après dix ans de vie commune. Dans la foulée, l'Américaine de 26 ans a entamé une romance express avec la jolie Kaitlynn Jenner, elle-même tout juste séparée de Brody Jenner : "Elles sont amies depuis toujours et étaient là l'une pour l'autre quand chacune se séparait, a rapporté un proche le 21 septembre. Elles ne sont simplement plus dans une relation amoureuse." Un flirt qui n'aura finalement duré que quelques semaines. De son côté, Cody Simpson, 22 ans, a été en couple avec le top Gigi Hadid entre 2013 et 2015.