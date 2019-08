Miley Cyrus : A-t-elle trompé Liam Hemsworth ? La chanteuse répond

L'annonce de la séparation de Miley Cyrus et Liam Hemsworth a choqué les nombreux fans du couple. Ces derniers cherchent à connaître le motif de cette leur rupture soudaine. La chanteuse a-t-elle trompé son mari ? Face à l'insistance de la rumeur, la principale intéressée répond.

Grâce aux réseaux sociaux, les stars sont en contact direct avec leurs admirateurs. Miley Cyrus s'est adressée aux siens ce jeudi 22 août 2019 sur Instagram et sur Twitter. Elle a publié une note donnant quelques explications sur les raisons de sa rupture avec l'acteur Liam Hemsworth.

"Je n'ai rien à cacher, commence Miley Cyrus. Le fait que j'aimais faire la fête dans ma jeunesse et au début de ma vingtaine n'est pas un secret. J'ai fumé et même milité pour la légalisation du cannabis, j'ai testé la drogue... J'ai merdé et j'ai été infidèle quand j'étais jeune. (...) Mais la vérité, c'est que j'étais sincère et impliquée quand Liam et moi nous sommes remis ensemble. (...) Je peux reconnaître beaucoup de choses, mais je refuse d'admettre que mon mariage a pris fin parce que j'ai été infidèle."