Madonna : Super souple à 61 ans, d'attaque pour sa tournée

Grâce aux réseaux sociaux, les stars sont plus proches de leurs fans. Madonna y invite les siens à découvrir les coulisses de sa tournée. Entre deux répétitions, la reine de la pop, qui fête ses 61 ans ce vendredi 16 août 2019, s'étire et fait preuve d'une impressionnante souplesse...

Contrairement aux nombreuses stars qui s'éclatent en Méditerranée, Madonna, elle, n'a pas de vacances ! Elle répète pour sa tournée américaine et européenne, le Madame X Tour (du nom de l'album Madame X, sorti en juin 2019), dont le coup d'envoi sera donné le 12 septembre prochain à la Howard Gilman Opera House, à New York. À l'approche de ce premier concert, la chanteuse travaille sur la maîtrise de sa setlist, ses chorégraphies et changements de tenues avec son staff.

Sur Instagram, elle permet à ses plus de 14 millions de followers de découvrir l'envers du décor. Cette semaine, Madonna y a publié deux vidéos la montrant en train de s'étirer, seule puis avec sa coach, Marlyn Ortiz. L'interprète du single God Control exécute ses mouvements en pianotant sur son téléphone ou en chantant, impassible en présence de deux adorables petites filles (dont une de ses jumelles, Estere ou Stella) qui s'amusent.