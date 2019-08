Doutzen Kroes : Divine en vacances à Ibiza, avec Candice Swanepoel

Kylie Jenner et sa petite famille, les nouveaux mariés Heidi Klum et Tom Kaulitz, les soeurs complices Gigi et Bella Hadid... Cet été encore, de nombreuses stars auront jeté l'ancre dans la Méditerranée ou celle des Baléares ! Doutzen Kroes et Candice Swanepoel les ont imités. Les amies top models s'éclatent en mer, avec leurs familles respectives.

C'est près d'Ibiza, en Espagne, que les deux anciens Anges Victoria's Secret profitent de vacances ! Les deux femmes de 34 et 30 ans ont posé leurs valises sur un yacht, avec leurs familles respectives et plusieurs amis, dont le top model Joan Smalls. La joyeuse bande a été surprise mercredi après-midi (14 août 2019) au cours d'une sortie en mer. Doutzen et Candice ont profité de leur journée ensoleillée pour faire du jet-ski et du paddle, vêtues de charmants bikinis.

Comme d'autres stars, Doutzen et Candice immortalisent leur séjour aux Baléares en photos et vidéos, des images qu'elles publient sur Instagram. Cette dernière s'est empressée de partager ses premiers clichés, au grand bonheur de ses plus de 13 millions de followers.