Chiara Ferragni torride en bikini, son mari en profite

Rappeur célèbre en Italie, Fedez (de son vrai nom Federico Leonardo Luciaqui) est également connu pour avoir fait partie du jury du X Factor italien. Le 7 mai 2017, c'est lors d'un de ses concerts qu'il a demandé sa chérie en mariage. Le rappeur avait fait défiler une vidéo de leurs plus beaux moments avant de s'agenouiller et de tendre à sa chérie une bague sertie d'un énorme diamant. Bien sûr, la créatrice du blog The Blond Salad s'était empressée de dire "oui" à son homme.