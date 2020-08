Miley Cyrus célibataire : c'est fini avec Cody Simpson, après un an d'amour

Miley Cyrus (27 ans) et Cody Simpson (23 ans) ne seraient plus ensemble. Si les deux principaux intéressés n'ont pas confirmé, ou infirmé cette nouvelle, c'est TMZ.com qui en est à l'origine. Mort de Juice WRLD, Pop Smoke, rupture de Kylie Jenner et Travis Scott, adultères de Tristan Thompson... nos confrères américains ont toujours de solides sources.

Le 13 août 2020, TMZ.com cite ainsi des sources proches de Miley et Cody, qui apprennent qu'ils seraient séparés "depuis quelques semaines". Les raisons de leur rupture resteraient floues.

Très à l'aise avec leurs fans, les deux chanteurs étaient ensemble depuis un peu moins d'un an, dix mois, et n'hésitaient pas à documenter leur idylle sur les réseaux sociaux, et ce dès le début de leur histoire. Miley Cyrus et Cody Simpson ont commencé à se fréquenter en octobre 2019, peu après la fin de la courte passion entre Miley et Kaitlynn Carter.

Cody avait été d'un soutien sans faille pour la chanteuse américaine, lorsqu'elle avait développé un problème de cordes vocales. Elle avait dû être opérée et il était resté à son chevet, à l'hôpital. Depuis, ils semblaient vivre une belle histoire et avaient même fait un tatouage commun.

Cody Simpson était surtout la plus longue relation de Miley Cyrus depuis son divorce d'avec Liam Hemsworth, avec qui elle est restée plus de dix ans. Celui-ci continue d'ailleurs de vivre sa vie. Il vient notamment d'être photographié avec sa petite-amie Gabriella Brooks à la plage en Australie, comme l'a montré le Daily Mail.

On imagine que Miley s'en fiche pas mal, focalisée sur la sortie de son nouveau single, Midnight Sky et son clip, qu'elle a elle-même réalisé.