Miley Cyrus et Cody Simpson : Ils se font (déjà) tatouer ensemble

Tout semble aller mieux dans la vie de Miley Cyrus. Hospitalisée d'urgence et opérée pour une amygdalite la semaine dernière, la chanteuse récupère progressivement avec un traitement de choc : les jolis yeux de son nouveau boyfriend, l'artiste australien Cody Simpson. Entre les deux musiciens, tout est allé très vite. Depuis leur premier date et un baiser au dessus d'un açai bowl relayé internationalement au début du mois, Cody et Miley semblent ne plus se quitter.

Un lien manifestement très fort qu'ils ont décidé de sceller en se faisant leur premier tatouage à deux. Mercredi 16 octobre 2019, ils ont dévoilé leurs nouveaux tatouages, qu'ils ont fait en même temps. La veille, ils avaient rendez-vous avec Nico Bassill, talentueux tattoo artist brièvement de passage à Los Angeles. Miley avait choisi un motif old school : un coeur transpercé d'une dague avec l'inscription "Rock'n'Roll heart", sur le bras droit. Cody s'était décidé sur un tout autre style, une tête de mort surmontée d'une hache de guerre, gravée à vie sur son si beau pectoral gauche.