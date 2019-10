Miley Cyrus : Après l'opération, elle retrouve les bras musclés de Cody Simpson

Bonne nouvelle pour Miley Cyrus. Après 48 heures d'hospitalisation, la chanteuse a enfin pu rentrer chez elle et retrouver les bras musclés de son nouveau compagnon, Cody Simpson. Les médecins lui avaient diagnostiqué une amygdalite, infection du pharynx et des amygdales palatines occasionnant de sérieux maux de gorge. Miley a d'ailleurs dû subir une opération chirurgicale. C'est une maladie handicapante pour l'artiste, qui a dû rester alitée et dont la participation au gala de charité Gorillapalooza samedi soir est compromise.

Durant ce petit coup dur, elle a pu compter sur le soutien de ses proches, qui sont venus lui rendre visite à l'hôpital, dont sa mère Tish et Cody Simpson, qui lui avait même écrit une chanson. Venu avec sa guitare et des roses, il avait donné une véritable sérénade à sa dulcinée. Il était donc logique qu'elle lui saute dans les bras une fois autorisée à quitter sa chambre d'hôpital.

Ce 10 octobre 2019, on a donc pu découvrir de nouvelles photos des amoureux sur la story du chanteur australien. "Elle est enfin rentrée à la maison ! Elle récupère de son opération et vous envoie de bonnes ondes", pouvait-on lire. Torse nu, Cody Simpson pose avec Miley Cyrus sur une série de photos. Un couple naissant qui a l'air de nager dans le bonheur, malgré ce petit souci de santé.

Miley Cyrus et Cody Simpson ont été aperçus ensemble pour la première fois dans un restaurant d'açai bowl de Los Angeles au début du mois d'octobre, en train de s'embrasser. Après l'étalage de ces photos dans la presse, elle avait haussé le ton sur Twitter : "Pourquoi je ne pourrai pas embrasser quelqu'un et manger un açai bowl ?!? (...) Faites-vous à l'idée de me voir faire des rendez-vous !"

Bien décidée à ne pas rester chez elle devant Netflix avec son nouveau boyfriend, Miley Cyrus pourrait ressortir faire des rendez-vous galants plus vite qu'on ne le croit. Tout a commencé lorsque Justin Bieber a commenté une photo sexy de Cody Simpson : "Ton corps est une merveille." Il a renchéri avec un second commentaire : "On se fait un double date ?" Manifestement partant, l'Australien s'est empressé de répondre : "Envoie-moi un message." Cody et Miley s'apprêtent donc à trinquer avec leurs nouveaux amis, Justin et Hailey Bieber, fraîchement mariés.