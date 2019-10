Miley Cyrus : La tendre attention de son petit ami, Cody Simpson

Winter is coming, et les températures qui vont avec n'épargnent personne. Outre les déceptions amoureuses qu'elle vient d'enchaîner, Miley Cyrus a donc attrapé une vilaine angine. Clouée au lit, le moral dans les chaussettes, la chanteuse de 26 ans a heureusement pu compter sur la présence de son nouvel ange gardien. Celui qui vient de prendre la place de son ex-mari Liam Hemsworth et de Kaitlynn Carter : le beau Cody Simpson, avec qui elle s'affiche depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. "Le docteur est de retour, écrit-elle sur Instagram. Je suis la plus chanceuse." Le lundi 7 octobre 2019, le jeune homme est effectivement venu secourir sa douce à l'aide de mélodies réconfortantes, interprétées à la guitare acoustique. Trop mignon.

Elle en a également profité pour ironiser sur la relation-pansement qu'elle a très brièvement entretenue avec Kaitlynn Carter. Sur la photographie qu'elle a partagée sur Instagram, Cody Simpson fait jouer ses mains sur son instrument de musique devant un tableau qui indique en toutes lettres "Maman, je suis gay." Séparée de sa petite amie depuis un peu plus de deux semaines, Miley Cyrus a simplement rectifié les faits : "Au fait maman, il y a eu un changement de plan."