Miley Cyrus hospitalisée : Cody Simpson à ses côtés, il lui écrit une chanson

Mauvaise nouvelle pour Miley Cyrus. Mardi 8 octobre 2019, les médecins lui ont diagnostiqué une amygdalite, une infection (virale ou plus rarement bactérienne) du pharynx et des amygdales palatines qui occasionne de sérieux maux de gorge. Transportée à l'hôpital où elle est alitée, la chanteuse de 26 ans a cependant pu compter sur le soutien de ses proches, qui se sont succédé à son chevet.

Cette maladie, plutôt gênante quand on est chanteuse, tombe mal : le 12 octobre prochain, Miley Cyrus est attendue au Gorillapalooza. Cette grande soirée est organisée par Ellen DeGeneres en faveur de la protection des gorilles. Miley censée s'y produire avec Bruno Mars et James Corden. Depuis son lit d'hôpital, elle a publié quelques photos sur en story : "J'essaie de guérir le plus vite possible pour être là pour le Gorillapalooza ce week-end ! Je vous envoie des bonnes ondes ! J'espère que les dieux des rockstars m'enverront un boost de badassitude et m'aideront à faire sortir cette merde de mon corps !"

Bien qu'hospitalisée, Miley Cyrus se veut rassurante sur son état de santé, qui devrait s'améliorer d'ici à quelques jours, notamment grâce à ses proches. "Ce à quoi tu ressembles joue sur ton humeur ! Merci maman d'aider cette petite malade que je suis à se sentir mieux, de brosser mes cheveux. Les mères sont les meilleures !", a-t-elle indiqué sur Instagram lorsque sa mère Tish lui a rendu visite.

Fleurs, lettres, pétales de roses dans son lit... Miley Cyrus semble avoir été très gâtée par ses admirateurs. Mais celui qui a presque réussi à la guérir, c'est son nouveau petit ami, Cody Simpson : "Il est arrivé avec des roses et une guitare dans les mains. Non, je ne pleure pas." Mais ce bel Australien a eu une attention toute particulière pour sa bien-aimée, une chanson écrite rien que pour elle. "Soudainement, je me sens mieux. Ce garçon si gentil est venu me voir et a chanté pour moi la chanson la plus mignonne du monde qu'il a écrite juste pour moi. Elle est bien trop spéciale pour n'être entendue que par mes oreilles donc je lui met la pression pour qu'il la sorte la semaine prochaine...", s'est émue Miley Cyrus. On lui souhaite un prompt rétablissement.