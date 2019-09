Miley Cyrus et Kaitlynn Carter en couple ? Elles s'affichent main dans la main

Miley Cyrus et Kaitlynn Carter seraient-elles à l'aube d'une belle idylle ? Les deux femmes ont été aperçues une nouvelle fois, très complices, dans les rues de New York. Le 10 septembre 2019, elles étaient de sortie pour un dîner au restaurant La Esquina, en marge de la Fashion Week. Ce restaurant mexicain prisé, situé dans le quartier de SoHo, a accueilli les deux amies. Toutes deux vêtues en noir de la tête aux pieds, les jolies blondes sont arrivées assorties et main dans la main aux abords de l'établissement.

Des paparazzi ont pu capturer l'entrée de Miley Cyrus et Kaitlynn Carter dans le restaurant. Sans se cacher des photographes, elles ont gardé leurs mains entrelacées. Voilà de quoi raviver les rumeurs d'une relation de couple entre les deux femmes, qui se sont récemment séparées de leurs conjoints respectifs.

En effet, en août dernier, Miley Cyrus annonçait son divorce d'avec Liam Hemsworth, après près de dix ans de vie commune. Même chose pour Brody Jenner et Kaitlynn Carter, qui sont restés plus de cinq ans ensemble. Quelques heures après l'annonce de la rupture de la chanteuse star, Miley et Kaitlynn étaient aperçues en train de s'embrasser sur un yacht en Italie.

Une fois rentrées à Los Angeles, à la fin des vacances, les deux amies ont été vues en boîte de nuit en train de "s'embrasser et de se toucher partout". "Dans les toilettes, au bar, au milieu de la piste. Elles étaient pratiquement en train de coucher ensemble. Il n'y a pas de doute, elles sont ensemble !", avait indiqué un témoin de la scène au site américain Page Six.