Miley Cyrus : Modeuse qui fait baver Kaitlynn Carter au défilé Tom Ford

La modeuses ont rendez-vous à New York depuis le 6 septembre, pour découvrir ce que les créateurs ont à proposer dans le cadre de la Fashion Week des collections printemps-été 2020. Le toujours très suivi Tom Ford a présenté son dressing le 9, du coté de Bowery Station, dans une station fantôme.

Parmi les invités au pied du catwalk on a pu voir la chanteuse et actrice Miley Cyrus, tout de noir vêtu, chapeau sur la tête. Postant une photo d'elle dans sa tenue du jour sur son compte Instagram, la jeune divorcée a fait baver sa supposée nouvelle chérie Kaitlynn Carter. "Oh mon dieu", a-t-elle écrit dans les commentaires, ajoutant un emoji avec de la bave aux lèvres...