Ashley Graham dévoile son baby bump en body, Adriana Lima en dos nu incendiaire

La Fashion Week printanière dévoile ses catwalks, à New York, depuis le vendredi 6 septembre 2019. Pour célébrer la mode, les top les plus glamours se sont dispersées sur les podiums, dans les front raws et n'ont pas loupé une seule occasion de trinquer entre elles. Le magazine Harper's BAZAAR a d'ailleurs ouvert les festivités en grande pompe avec sa soirée "ICONS By C.Roitfeld". Et il faut croire que seules les demoiselles dont le prénom commence par A y étaient acceptées. Lors du photocall, ont été aperçues : Ashley Graham, Alicia Keys, Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Amelia Gray Hamlin, Aly Raisman, Alek Wek, Aimee Song et Abby Champion.

This girl était définitivement on fire au Plaza Hotel de New York, le 6 septembre 2019. Comme à son habitude, Alicia Keys était venue diffuser sa beauté naturelle, sans maquillage, pendant qu'Ashley Graham dévoilait un joli secret : celui de son adorable baby bump de femme enceinte, moulé dans un body noir 16ARLINGTON agrémenté de dentelle et de plumes. Adriana Lina avait quant à elle opté pour une lumineuse robe, au sens propre comme au sens figuré, puisque l'étoffe était recouverte de sequins eaux teintes océanes. Une véritable sirène de la mode.