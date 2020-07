Meurtre de Pop Smoke : 5 suspects arrêtés, dont 2 adolescents, membres de gang

La police de Los Angeles a arrêté cinq suspects dans l'affaire du meurtre de Pop Smoke, dans sa maison de Hollywood Hills en février dernier. Trois hommes et deux adolescents (de 15 et 17 ans) ont été placés en garde à vue jeudi 9 juillet 2020. Ils sont soupçonnés d'avoir joué un rôle dans la fusillade mortelle ayant entraîné la mort du rappeur de 20 ans.

Corey. W (19 ans) et Keandre D.R (18 ans) ont été inculpés pour meurtre et Jaquan. M (21 ans), pour tentative d'homicide. La caution a été placée à 1 million de dollars pour chaque prévenu.

La police mentionne également que des membres de gangs de Los Angeles sont impliqués dans cette affaire, mais également celui de Kamryn Stone, un adolescent de 18 ans tué par balles dans un parking de Pasadena en septembre dernier. Les deux affaires seront donc traitées ensemble, par la police de Pasadena et celle de Los Angeles.

Le capitaine Jonathan Tippet a cependant pu ajouter quelques détails sur la mort de Pop Smoke. D'après lui, les suspects auraient connu la localisation du rappeur grâce à ses publications sur les réseaux sociaux. "On pense que c'était un cambriolage. Au départ, nous n'avions de preuves, mais on a découvert des éléments qui indiquent que c'est un vol qui a mal tourné", a-t-il déclaré à l'agence Associated Press.

Jonathan Tippet explique que les cinq prévenus ont volé des objets dans la maison. Même s'ils semblent appartenir à un gang, ni Pop Smoke ni son entourage n'y sont affiliés. "Il avait posté des informations qui ont peut-être contribué à ce qu'ils le trouvent", précise-t-il.

Pop Smoke a été assassiné par balles le 19 février 2020, dans la maison de Teddi Mellencamp Arroyave, une star de la télé-réalité des Real Housewives of Beverly Hills. Son album posthume, Shoot for the Stars Aim for the Moon, a été dévoilé le 3 juillet dernier.